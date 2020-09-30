Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану – глава МЗС

Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 30 вересня.

«Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним», – наголосив Кулеба.

Він додав, що з цього питання міністерство веде переговори з партнерами, щоб мати скоординовано позицію. Окрім того Кулеба говорив з главою МЗС Азербайджану.

«Нинішня ситуація красномовно свідчить про те, що так звані заморожені конфлікти – насправді ніякі не заморожені. В будь-який момент вони можуть вибухнути. Це осередки нестабільності в Європі і міжнародне співтовариство має відповідним чином ставитися до їх врегулювання», – додав міністр.

27 вересня влада Вірменії звинуватила Азербайджан у наступі в спірному регіоні Нагірний Карабах. В Азербайджані заявляють, що наступ став відповіддю на обстріл із вірменського боку.

Нині у Вірменії й Азербайджані оголошені воєнний стан і мобілізація. Обидві сторони звинуватили одна одну у використанні важкої артилерії, повідомляють про десятки загиблих, зокрема, цивільних жителів, і сотні поранених людей.

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Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.