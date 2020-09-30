Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно зупинити бойові дії

Рада безпеки ООН закликала збройні сили Вірменії й Азербайджану «негайно припинити бої» – після трьох днів сутичок через Нагірний Карабах.

Таку заяву одноголосно ухвалили на засіданні ради 29 вересня. Крім того, представники Ради безпеки висловили підтримку заяві генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша, який закликав сторони конфлікту до деескалації напруження і повернення до переговорів.

Рада безпеки «висловила занепокоєння через повідомлення про масштабні військові дії вздовж лінії контакту в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі» і «рішуче засудила застосування сили».

Заява з’явилося в той час, як бойові дії викликали побоювання через можливість спалаху нової повномасштабної війни між Вірменією та Азербайджаном і втягнення у неї Росії й Туреччини.

27 вересня влада Вірменії звинуватила Азербайджан у наступі в спірному регіоні Нагірний Карабах. В Азербайджані заявляють, що наступ став відповіддю на обстріл із вірменського боку.

Нині у Вірменії й Азербайджані оголошені воєнний стан і мобілізація. Обидві сторони звинуватили одна одну у використанні важкої артилерії, повідомляють про десятки загиблих, зокрема, цивільних жителів, і сотні поранених людей.

Читайте також: Бої через Нагірний Карабах тривають, Баку і Єреван звинуватили одне одного в ескалації

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.