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29 вересня 2020, Київ 19:28
Фотогалереї

Нагірний Карабах: руйнівні наслідки бойових дій у фото

Бої між збройними силами Вірменії й Азербайджану через спірний регіон – Нагірний Карабах – тривають третій день поспіль. Сторони звинувачують одна одну в ескалації насильства, а світова спільнота закликає зупинити бойові дії.

Внаслідок нинішнього загострення загинули, за повідомленнями, десятки людей. Азербайджанське міністерство оборони заявило, що вірменські сили обстріляли Дашкенсанський район Азербайджану. Єреван назвав це звинувачення «абсолютно неправдивим».

«У ніч із 28 на 29 вересня інтенсивні бої продовжувалися по всій лінії фронту», – заявило Міністерство оборони Азербайджану, маючи на увазі так звану лінію контакту, що розділяє вірменські й азербайджанські сили.​

А Міністерство оборони Вірменії зазначило, що «тривають бої з різною інтенсивністю».

Рада безпеки ООН 29 вересня має провести зустріч, на якій йтиметься про ситуацію довкола Нагірного Карабаху.

У спільній заяві 28 вересня міністри закордонних справ Великої Британії й Канади висловили занепокоєння через «масштабні військові дії» в Нагірному Карабасі і жертви серед цивільних.

У Вірменії й Азербайджані оголошені воєнний стан і мобілізація.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над частиною Нагірного Карабаху та частиною прилеглих до нього районів країни – разом до 20% міжнародно визнаної території Азербайджану.

На відео, розміщеному на офіційному сайті Міністерства оборони Азербайджану 28 вересня, нібито показаний артилерійський удар азербайджанської армії по позиціях вірменських сепаратистів у спірному регіоні Нагірного Карабаху
1 На відео, розміщеному на офіційному сайті Міністерства оборони Азербайджану 28 вересня, нібито показаний артилерійський удар азербайджанської армії по позиціях вірменських сепаратистів у спірному регіоні Нагірного Карабаху
Це кадр із відео, опублікованого Міністерством оборони Вірменії, на якому нібито азербайджанський бронетранспортер знищують збройні сили Вірменії &nbsp;
2 Це кадр із відео, опублікованого Міністерством оборони Вірменії, на якому нібито азербайджанський бронетранспортер знищують збройні сили Вірменії

 
У місті Тартар (Азербайджан) чоловік показує дірки у пошкоджених від обстрілів воротах будинку
3 У місті Тартар (Азербайджан) чоловік показує дірки у пошкоджених від обстрілів воротах будинку
Світлина, опублікована МЗС Вірменії, на якій медики надають медичну допомогу цивільному чоловікові, імовірно потерпілому в результаті бойових дій
4 Світлина, опублікована МЗС Вірменії, на якій медики надають медичну допомогу цивільному чоловікові, імовірно потерпілому в результаті бойових дій
Пошкоджена дорога в азербайджанському місті Тартар
5 Пошкоджена дорога в азербайджанському місті Тартар
Чоловік стоїть серед уламків свого будинку, зруйнованого внаслідок обстрілу азербайджанською стороною. Місто Гадрут, спірний регіон Нагірний Карабах
6 Чоловік стоїть серед уламків свого будинку, зруйнованого внаслідок обстрілу азербайджанською стороною. Місто Гадрут, спірний регіон Нагірний Карабах
Через осбтріли був пошкоджений багатоквартирний будинок у місті Тартар, Азербайджан
7 Через осбтріли був пошкоджений багатоквартирний будинок у місті Тартар, Азербайджан
Наслідки обстрілів у місті Тартар, Азербайджан
8 Наслідки обстрілів у місті Тартар, Азербайджан
Вірменські жінки у бомбосховищі в Степанакерті, столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки
9 Вірменські жінки у бомбосховищі в Степанакерті, столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки
Мешканець азербайджанського міста Тартар показує дірки у пошкоджених від обстрілів воротах&nbsp;
10 Мешканець азербайджанського міста Тартар показує дірки у пошкоджених від обстрілів воротах 
На кадрі з відео, опублікованого Міністерством оборони Азербайджану, видно, як військовослужбовці азербайджанських збройних сил ведуть артилерійський вогонь
11 На кадрі з відео, опублікованого Міністерством оборони Азербайджану, видно, як військовослужбовці азербайджанських збройних сил ведуть артилерійський вогонь
Цей кіоск у місті Тартар (Азербайджан) також постраждав унаслідок обстрілів
12 Цей кіоск у місті Тартар (Азербайджан) також постраждав унаслідок обстрілів
У столиці Азербайджану, Баку, люди на узбіччі дороги вітають азербайджанських військовослужбовців
13 У столиці Азербайджану, Баку, люди на узбіччі дороги вітають азербайджанських військовослужбовців
Руїни та наслідки бойових дії в Нагірному Карабасі. Фото оприлюднене МЗС Вірменії
14 Руїни та наслідки бойових дії в Нагірному Карабасі. Фото оприлюднене МЗС Вірменії
Артилерійський снаряд розірвався на дорозі поблизу азербайджанського міста Тартар
15 Артилерійський снаряд розірвався на дорозі поблизу азербайджанського міста Тартар
Азербайджанський військовослужбовець на бронетранспортері, що їде по дорозі в напрямку Баку&nbsp;
16 Азербайджанський військовослужбовець на бронетранспортері, що їде по дорозі в напрямку Баку 
Руйнівні наслідки бойових дій у спірному Нагірному Карабасі на кордоні Вірменії та Азербайджану. Фото, оприлюднене МЗС Вірменії
17 Руйнівні наслідки бойових дій у спірному Нагірному Карабасі на кордоні Вірменії та Азербайджану. Фото, оприлюднене МЗС Вірменії
Наслідки обстрілів азербайджанськими силами міста Мартуні, самопроголошена Нагірно-Карабаська республіка
18 Наслідки обстрілів азербайджанськими силами міста Мартуні, самопроголошена Нагірно-Карабаська республіка
На фото, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Вірменії видно збитки та пошкодження, імовірно спричинені бойовими діями між вірменськими та азербайджанськими силами в Нагірному Карабасі
19 На фото, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Вірменії видно збитки та пошкодження, імовірно спричинені бойовими діями між вірменськими та азербайджанськими силами в Нагірному Карабасі
Чоловік тримає частину артилерійського снаряду.&nbsp;Фото оприлюднене МЗС Вірменії
20 Чоловік тримає частину артилерійського снаряду. Фото оприлюднене МЗС Вірменії
Пошкоджений будинок зсередини.&nbsp;Місто Мартуні, спірний регіон Нагірного Карабаху
21 Пошкоджений будинок зсередини. Місто Мартуні, спірний регіон Нагірного Карабаху
Люди зібралися у бомбосховищі в Степанакерті, столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки
22 Люди зібралися у бомбосховищі в Степанакерті, столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки

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