Нагірний Карабах: руйнівні наслідки бойових дій у фото

Бої між збройними силами Вірменії й Азербайджану через спірний регіон – Нагірний Карабах – тривають третій день поспіль. Сторони звинувачують одна одну в ескалації насильства, а світова спільнота закликає зупинити бойові дії.

Внаслідок нинішнього загострення загинули, за повідомленнями, десятки людей. Азербайджанське міністерство оборони заявило, що вірменські сили обстріляли Дашкенсанський район Азербайджану. Єреван назвав це звинувачення «абсолютно неправдивим».



«У ніч із 28 на 29 вересня інтенсивні бої продовжувалися по всій лінії фронту», – заявило Міністерство оборони Азербайджану, маючи на увазі так звану лінію контакту, що розділяє вірменські й азербайджанські сили.​

А Міністерство оборони Вірменії зазначило, що «тривають бої з різною інтенсивністю».

Рада безпеки ООН 29 вересня має провести зустріч, на якій йтиметься про ситуацію довкола Нагірного Карабаху.

У спільній заяві 28 вересня міністри закордонних справ Великої Британії й Канади висловили занепокоєння через «масштабні військові дії» в Нагірному Карабасі і жертви серед цивільних.

У Вірменії й Азербайджані оголошені воєнний стан і мобілізація.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над частиною Нагірного Карабаху та частиною прилеглих до нього районів країни – разом до 20% міжнародно визнаної території Азербайджану.