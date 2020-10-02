Аваков: Україна не буде надавати воєнну допомогу в азербайджансько-вірменському конфлікті

Україна не буде надавати воєнну допомогу в азербайджансько-вірменському конфлікті, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у твітері.

«Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджансько-вірменському конфлікті жодної зі сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для надто вже cхильних до фантазій депутатів – треба б пошукати усією країною», – написав Аваков у твітері.

Імовірно, він має на увазі члена фракції «Слуги народу» Людмилу Марченко. 1 жовтня в ефірі телеканалу «Україна 24» вона заявила: «Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив у фейсбуці, що кожен народний депутат «може висловити свою позицію чи думку з будь-якого питання, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду та президента України».

Він закликав всіх «до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави».

Міністр нагадав, що в Україні є вірменська та азербайджанська діаспори, тому «вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні».

Активна фаза давнього конфлікту між Азербайджаном і Вірменією розпочалася 27 вересня. За кілька днів загинули, за різними даними, десятки або сотні людей. Сторони заявляють про втрати серед цивільних і звинувачують одна одну у застосуванні важких видів озброєння і найманців.

У 1988 році в Нагірному Карабасі (тоді – Нагірно-Карабаська автономна область Азербайджанської РСР) відбулися мітинги місцевого вірменського населення, яке прагнуло приєднання до тодішньої Вірменської РСР. Баку не погодився з цим.

У 1992–1994 роках сторони вели масштабні бойові дії. В цей час Азербайджан втратив контроль над територією Карабаху і прилеглих до нього районів, всього близько 20% території країни. Тоді регіон залишили майже всі азербайджанці і десятки тисяч біженців інших національностей.