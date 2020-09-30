Нагірний Карабах: конфлікт у 10 відповідях

Протягом останніх кількох днів у центрі уваги – загострення конфлікту між збройними силами Вірменії й Азербайджану через спірний регіон Нагірний Карабах. Радіо Свобода коротко пояснює суть ескалації.
1. Що сталося?
- У неділю 27 вересня стало відомо про початок боїв між збройними силами Вірменії та Азербайджану через Нагірний Карабах.
- Сторони звинувачують одна одну в ескалації насильства.
- У Вірменії й Азербайджані оголосили воєнний стан і мобілізацію.
- Це наймасштабніше загострення щонайменше з 2016 року.
2. Нагірний Карабах – це що?
- Це територія на південному Кавказі, заселена переважно етнічними вірменами, яку радянська влада у 1921 році передала Азербайджану, як автономне утворення.
- Міжнародним правом ця територія визнана частиною Азербайджану, однак майже всю її контролюють сили, які хотіли приєднання до Вірменії, а потім самопроголосили незалежність.
3. Через що виник конфлікт?
- За радянської влади компартійна верхівка Азербайджану намагалася розмити етнічну складову регіону, переселяючи туди етнічних азербайджанців. Із початком «перебудови» вірмени Нагірного Карабаху почали виступати проти азербайджанського правління.
- У 1988 році спалахнули погроми, які призвели до масової втечі вірмен із Азербайджану, а азербайджанців із Вірменії та Нагірного Карабаху.
- Розпочався багаторічний збройний конфлікт через Нагірний Карабах між Вірменією і Азербайджаном.
- У 1991 році оголосили про створення так званої «Нагірно-Карабаської республіки», незалежність якої тоді ніхто не визнав.
- З допомогою спеціально створеної Мінської групи ОБСЄ у 1994 році встановили режим припинення вогню.
- До цього моменту офіційний Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів – до 20% міжнародно визнаної території країни.
- Час від часу виникали загострення конфлікту. Починаючи із 1988 року у протистоянні за Нагірний Карабах загинуло близько 30 тисяч людей.
4. Хто визнав Нагірний Карабах?
- Жодна країна світу не визнала так звану «Нагірно-Карабаську республіку».
- Єреван надає самопроголошеній «НКР» військову допомогу, але Вірменія на цей момент офіційно не визнала незалежність цього утворення.
- Нагірний Карабах виживає майже повністю за рахунок бюджетної підтримки Вірменії та пожертв світової вірменської діаспори.
- Азербайджан не вважає самопроголошену «НКР» стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.
5. Хто є посередником?
- У Мінській групі ОБСЄ щодо врегулювання ситуації із Нагірним Карабахом співголовують Росія, Франція і США.
- До групи також входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина.
6. У чому причина теперішнього загострення?
- Напруга між Вірменією й Азербайджаном наростала протягом певного часу.
- У липні 2020 року стався інцидент на вірменсько-азербайджанському кордоні, але особливої дипломатичної уваги це не привернуло.
Оглядачі припускають, що свою роль могло зіграти те, що головні посередники вирішення конфлікту наразі зайняті іншими проблемами: коронавірусом, протестами у Білорусі, виборами в США.
7. Які основні гравці?
- Туреччина відверто виступає на боці Азербайджану. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 28 вересня закликав Вірменію «негайно» звільнити «окуповані землі Азербайджану», заявивши, що це «відкриє шлях для миру і стабільності в регіоні». Туреччина вважає Вірменію «єдиною перешкодою на шляху до регіонального миру і стабільності».
- Вірменія заявила, що турецькі військові «беруть безпосередню участь у боях». Азербайджан це заперечує.
- Іран має відносини як із офіційним Єреваном, так і з Баку. Він закликав до припинення вогню та початку переговорів.
- Росія, союзниця Вірменії, є домінуючою військовою силою на Кавказі. Росія має договір про взаємну оборону з Вірменією і військову базу там (в Гюмрі, неподалік вірменсько-турецького кордону), але також декларує дружні відносини з Азербайджаном і продає йому великі обсяги зброї. У Кремлі заявили, що Росія прагне вирішити кризу мирним шляхом.
8. Які основні ризики?
- Потенційно можливе втягування у конфлікт інших держав: Туреччини та Росії.
- Це може дестабілізувати Південно-Кавказький регіон, який вважається важливим коридором для трубопроводів нафти й газу.
- Росії, припускають аналітики, більш вигідний заморожений конфлікт, проте потенційні амбіції Туреччини в регіоні, який Москва вважає сферою свого впливу, Кремлю можуть не сподобатися.
- Туреччина – новий гравець у регіоні. Якщо Анкара почне діяти – Москва, ймовірно, втрутиться.
9. Що каже світ?
- Наразі світові лідери закликають сторони конфлікту до припинення вогню.
- ООН закликала лідерів Вірменії та Азербайджану негайно зупинити бойові дії.
- ЄС та НАТО закликають Вірменію та Азербайджан до деескалації конфлікту.
- Заклики, поки, не вплинули на ситуацію, бойові дії тривають.
10. Чи є паралелі з конфліктом на Донбасі?
- На відміну від Донбасу, Нагірний Карабах – гірська місцевість, а отже, там менше можливостей для масштабного наступу, пояснив оглядач «Бі-бі-сі» Фаміль Ісмайлов. Через складний рельєф сторони карабаського протистояння активно використовують безпілотники та авіацію.
- В конфлікті на Донбасі немає етнічної складової, але етнічна складова є домінуючою в проблемі Нагірного Карабаху.
- В обидвох конфліктах є великі країни, що підтримують сепаратистські рухи – Росія підтримує угруповання на нині окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу, а Вірменія – Карабах.
- Проблема Донбасу не виникнула б без участі Росії, а в проблемі Нагірного Карабаху Єреван та Баку часто діють на власний розсуд і деякі західні аналітики переконують, що Москва часто не має твердих важелів впливу на учасників закавказького протистояння.
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