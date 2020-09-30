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30 вересня 2020, Київ 07:40
Політика

Нагірний Карабах: конфлікт у 10 відповідях

Напруга наростала протягом певного часу, перш ніж 27 вересня почалися бої, але особливої дипломатичної уваги не отримала

Протягом останніх кількох днів у центрі уваги – загострення конфлікту між збройними силами Вірменії й Азербайджану через спірний регіон Нагірний Карабах. Радіо Свобода коротко пояснює суть ескалації.

1. Що сталося?

  • У неділю 27 вересня стало відомо про початок боїв між збройними силами Вірменії та Азербайджану через Нагірний Карабах.
  • Сторони звинувачують одна одну в ескалації насильства.
  • У Вірменії й Азербайджані оголосили воєнний стан і мобілізацію.
  • Це наймасштабніше загострення щонайменше з 2016 року.

2. Нагірний Карабах – це що?

  • Це територія на південному Кавказі, заселена переважно етнічними вірменами, яку радянська влада у 1921 році передала Азербайджану, як автономне утворення.
  • Міжнародним правом ця територія визнана частиною Азербайджану, однак майже всю її контролюють сили, які хотіли приєднання до Вірменії, а потім самопроголосили незалежність.

3. Через що виник конфлікт?

  • За радянської влади компартійна верхівка Азербайджану намагалася розмити етнічну складову регіону, переселяючи туди етнічних азербайджанців. Із початком «перебудови» вірмени Нагірного Карабаху почали виступати проти азербайджанського правління.
  • У 1988 році спалахнули погроми, які призвели до масової втечі вірмен із Азербайджану, а азербайджанців із Вірменії та Нагірного Карабаху.
  • Розпочався багаторічний збройний конфлікт через Нагірний Карабах між Вірменією і Азербайджаном.
  • У 1991 році оголосили про створення так званої «Нагірно-Карабаської республіки», незалежність якої тоді ніхто не визнав.
  • З допомогою спеціально створеної Мінської групи ОБСЄ у 1994 році встановили режим припинення вогню.
  • До цього моменту офіційний Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів – до 20% міжнародно визнаної території країни.
  • Час від часу виникали загострення конфлікту. Починаючи із 1988 року у протистоянні за Нагірний Карабах загинуло близько 30 тисяч людей.
Нагірний Карабах і прилеглі території Вірменії та Азербайджану
Нагірний Карабах і прилеглі території Вірменії та Азербайджану

4. Хто визнав Нагірний Карабах?

  • Жодна країна світу не визнала так звану «Нагірно-Карабаську республіку».
  • Єреван надає самопроголошеній «НКР» військову допомогу, але Вірменія на цей момент офіційно не визнала незалежність цього утворення.
  • Нагірний Карабах виживає майже повністю за рахунок бюджетної підтримки Вірменії та пожертв світової вірменської діаспори.
  • Азербайджан не вважає самопроголошену «НКР» стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

5. Хто є посередником?

  • У Мінській групі ОБСЄ щодо врегулювання ситуації із Нагірним Карабахом співголовують Росія, Франція і США.
  • До групи також входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина.

6. У чому причина теперішнього загострення?

  • Напруга між Вірменією й Азербайджаном наростала протягом певного часу.
  • У липні 2020 року стався інцидент на вірменсько-азербайджанському кордоні, але особливої дипломатичної уваги це не привернуло.

Оглядачі припускають, що свою роль могло зіграти те, що головні посередники вирішення конфлікту наразі зайняті іншими проблемами: коронавірусом, протестами у Білорусі, виборами в США.​

Нагірний Карабах: руйнівні наслідки бойових дій у фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нагірний Карабах: руйнівні наслідки бойових дій у фото

Десятки людей убиті в бойових діях за спірний регіон в нинішній ескалації конфлікту між Азербайджаном і Вірменією

7. Які основні гравці?

  • Туреччина відверто виступає на боці Азербайджану. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 28 вересня закликав Вірменію «негайно» звільнити «окуповані землі Азербайджану», заявивши, що це «відкриє шлях для миру і стабільності в регіоні». Туреччина вважає Вірменію «єдиною перешкодою на шляху до регіонального миру і стабільності».
  • Вірменія заявила, що турецькі військові «беруть безпосередню участь у боях». Азербайджан це заперечує.
  • Іран має відносини як із офіційним Єреваном, так і з Баку. Він закликав до припинення вогню та початку переговорів.
  • Росія, союзниця Вірменії, є домінуючою військовою силою на Кавказі. Росія має договір про взаємну оборону з Вірменією і військову базу там (в Гюмрі, неподалік вірменсько-турецького кордону), але також декларує дружні відносини з Азербайджаном і продає йому великі обсяги зброї. У Кремлі заявили, що Росія прагне вирішити кризу мирним шляхом.

8. Які основні ризики?

  • Потенційно можливе втягування у конфлікт інших держав: Туреччини та Росії.
  • Це може дестабілізувати Південно-Кавказький регіон, який вважається важливим коридором для трубопроводів нафти й газу.
  • Росії, припускають аналітики, більш вигідний заморожений конфлікт, проте потенційні амбіції Туреччини в регіоні, який Москва вважає сферою свого впливу, Кремлю можуть не сподобатися.
  • Туреччина – новий гравець у регіоні. Якщо Анкара почне діяти – Москва, ймовірно, втрутиться.

9. Що каже світ?

  • Наразі світові лідери закликають сторони конфлікту до припинення вогню.
  • ООН закликала лідерів Вірменії та Азербайджану негайно зупинити бойові дії.
  • ЄС та НАТО закликають Вірменію та Азербайджан до деескалації конфлікту.
  • Заклики, поки, не вплинули на ситуацію, бойові дії тривають.

10. Чи є паралелі з конфліктом на Донбасі?

  • На відміну від Донбасу, Нагірний Карабах – гірська місцевість, а отже, там менше можливостей для масштабного наступу, пояснив оглядач «Бі-бі-сі» Фаміль Ісмайлов. Через складний рельєф сторони карабаського протистояння активно використовують безпілотники та авіацію.
  • В конфлікті на Донбасі немає етнічної складової, але етнічна складова є домінуючою в проблемі Нагірного Карабаху.
  • В обидвох конфліктах є великі країни, що підтримують сепаратистські рухи – Росія підтримує угруповання на нині окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу, а Вірменія – Карабах.
  • Проблема Донбасу не виникнула б без участі Росії, а в проблемі Нагірного Карабаху Єреван та Баку часто діють на власний розсуд і деякі західні аналітики переконують, що Москва часто не має твердих важелів впливу на учасників закавказького протистояння.
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    ​Тетяна Савчук

    Приєдналася до Української редакції Радіо Свобода у 2017 році. Здобула ступінь магістра з міжнародних відносин та дипломатії в Англо-американському університеті у Празі. Продюсерка соціальних мереж. 

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