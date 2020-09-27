У Євросоюзі закликали до припинення вогню в Нагірному Карабасі

Верховний комісар Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив жаль з приводу загибелі військовослужбовців та цивільних під час загострення збройного конфлікту на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі 27 вересня.

За його словами, Європейський союз закликає до негайного припинення вогню та деескалації.

Боррель рекомендував сторонам якомога швидше повернутися до переговорів за посередництва Мінської групи ОБСЄ.

Уряд Вірменії 27 вересня ухвалив рішення про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації через активізацію бойових дій навколо Нагірного Карабаху.

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало опівдні 27 вересня заяву, в якій ідеться, що підрозділи азербайджанської армії ведуть бої на кількох напрямках за важливі висоти, окуповані вірменськими військами.

З обох сторін повідомляють про жертви, в тому числі і серед мирного населення.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.