Туреччина звинувачує Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном

Туреччина вважає Вірменію «єдиною перешкодою на шляху до регіонального миру і стабільності». Про це 27 вересня заявив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой, коментуючи ескалацію збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху – міжнародно визнаної частини Азербайджану, яка контролюється вірменськими сепаратистами.

Речник звинуватив Вірменію у «порушенні міжнародного права і нападах, що призвели до жертв серед цивільного населення».

«Звичайно, Азербайджан скористається своїм законним правом на захист власного народу і територіальної цілісності. Туреччина висловлює повну підтримку Азербайджану в цьому процесі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати азербайджанський народ», – заявив Аксой.

Міністерство закордонних справ Росії також 27 вересня відреагувало на події навколо Нагірного Карабаху. У короткій заяві МЗС Росії констатувало, що «різко загострилася ситуація в зоні нагірно-карабаського конфлікту».

«Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і почати переговори з метою стабілізації ситуації», – вказано в повідомленні.

Уряд Вірменії 27 вересня ухвалив рішення про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації через активізацію бойових дій навколо Нагірного Карабаху.

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало опівдні 27 вересня заяву, в якій ідеться, що підрозділи азербайджанської армії ведуть бої на кількох напрямках за важливі висоти, окуповані вірменськими військами. «Бойові дії тривають по всьому фронту», – йдеться в повідомленні.

З обох сторін повідомляють про жертви, в тому числі і серед мирного населення.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.