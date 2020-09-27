Вірменія оголосила воєнний стан і загальну мобілізацію

Уряд Вірменії 27 вересня ухвалив рішення про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації через активізацію бойових дій навколо Нагірного Карабаху – міжнародно визнаної частини Азербайджану, яка контролюється вірменськими сепаратистами. Про таке рішення уряду повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Зранку в неділю Пашинян заявив, що азербайджанські збройні сили розпочали наступ у напрямку Нагірного Карабаху.

За повідомленням помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, близько 06:00 27 вересня збройні сили Вірменії порушили режим припинення вогню та інтенсивно обстріляли позиції азербайджанської армії на передовій. Міністерство оборони Азербайджану опублікувало опівдні 27 вересня заяву, в якій ідеться, що підрозділи азербайджанської армії ведуть бої на кількох за важливі висоти, окуповані вірменськими військами. «Бойові дії тривають по всьому фронту», – йдеться в повідомленні.

З обох сторін повідомляють про жертви, в тому числі і серед мирного населення.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.