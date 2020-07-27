Азербайджан оголосив про спільні з Туреччиною військові навчаннях поблизу кордону з Вірменією

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спільні з Туреччиною військові навчаннях. Про це повідомляє канал «Настоящее время».

Навчання проходитимуть у різних частинах країни, зокрема – недалеко від кордону з Вірменією: з якою у Азербайджану почався новий виток військового конфлікту.

Оборонне відомство Азербайджану повідомило, що навчання проходять «за планом» у два етапи: сухопутні війська проведуть навчання з 1 по 5 серпня в Баку і Нахічевані, а з 29 липня по 10 серпня – в Баку, Нахічевані, Гянджі, Кюрдамирі і Евлаху за участю військової авіації. Місто Гянджа знаходиться за 75 кілометрів від Товузу, де почався конфлікт між країнами. Нахічевань знаходиться у ексклаві Азербайджану (Нахічеванської Автономній Республіці) за 20 кілометрів від кордону з Вірменією: цей регіон відділений від основної території Азербайджану територією Вірменії.

«Відповідно до Угоди про військове співробітництво між Азербайджаном і Туреччиною в Азербайджані пройдуть спільні широкомасштабні тактичні і льотно-тактичні навчання з бойовою стрільбою. У навчаннях візьмуть участь сухопутні і військово-повітряні сили двох країн», – мовиться у повідомленні Міноборони.

У них задіють особовий склад, бронетехніка, артилерійські установки, міномети, а також військова авіація і засоби ППО.

Після спалаху насильства, що почався 12 липня і тривав кілька днів між сусідніми країнами Південного Кавказу, загинули щонайменше 12 азербайджанських і 4 вірменських військових. Кожна зі сторін звинуватила іншу в початку бойових дій.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але контролюється вірменськими сепаратистами.