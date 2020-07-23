У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Джозеп Боррель 22 липня провів тристоронні телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану задля зниження напруженості на тлі спалаху насильства на кордоні цих країн.

Бесіда високого представника ЄС із закордонних справ із міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим стала першою прямою дипломатією з боку ЄС, яка об’єднала конфронтуючі країни.

Боррель закликав обидві сторони взяти на себе зобов’язання припинити вогонь і вжити негайних заходів для полегшення ситуації.

Головний дипломат ЄС «закликав обидві сторони припинити збройну конфронтацію і утримуватися від дій і риторики, які провокують напруженість, повідомли в канцелярії Борреля.

Раніше також генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав до «негайної та повної деескалації» і «повернення до переговорів» між Азербайджаном і Вірменією.

Після спалаху насильства, що почався 12 липня і тривав кілька днів між сусідніми країнами Південного Кавказу, загинули щонайменше 12 азербайджанських і 4 вірменських військових. Кожна зі сторін звинуватила іншу в початку бойових дій.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але контролюється вірменськими сепаратистами.