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22 липня 2020, Київ 12:30
Новини | Міжнародні

Вірменія звинувачує Азербайджан у новому нападі на кордоні – Баку заперечує

Міністерства оборони країни Ваґіф Дарґахлі напередодні заявив, що ситуація на кордоні між Тавушем та азербайджанським Товузом на заході Азербайджану лишається «напруженою, проте стабільною»

Міністерство оборони Вірменії заявило азербайджанські війська в нападі на одну з позицій на кордоні. Увечері 21 липня про це заявила речниця відомства Шушан Степанян.

За словами Степанян, азербайджанські військові понесли тяжкі втрати в ході нападу, який нібито відбили вірменські сили в провінції Тавуш. Вона зазначила, що деякі солдати сусідньої країни «втрапили у пастку», не вдаючись у деталі, натомість вірменські солдати не постраждали.

Степанян стверджує, що сили Азербайджану атакували ту ж висотну позицію вірмен, яку неуспішно штурмувати вранці 16 липня.

Натомість в Азребайджані цю заяву заперечують.

«Не було нових атак, а тим паче загиблих, з нашого боку. Повідомлення Вірменії – це ще один випадок дезінформації», – заявив речник Міністерства оборони країни Ваґіф Дарґахлі.

Раніше протягом дня Дарґахлі заявляв, що ситуація на кордоні між Тавушем та азербайджанським Товузом на заході Азербайджану лишається «напруженою, проте стабільною».

Вірменія і Азербайджан ведуть бої на кордоні між країнами з 12 липня. За інформацією Баку, загинули 11 азербайджанських військових, зокрема генерал-майор Полад Хашимов. Вірменія заявила про чотирьох загиблих і десяти поранених зі свого боку. Бої проходять далеко від Нагорного Карабаху, в якому протистояння двох країн зазвичай найгостріше.

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