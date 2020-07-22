Вірменія звинувачує Азербайджан у новому нападі на кордоні – Баку заперечує

Міністерство оборони Вірменії заявило азербайджанські війська в нападі на одну з позицій на кордоні. Увечері 21 липня про це заявила речниця відомства Шушан Степанян.

За словами Степанян, азербайджанські військові понесли тяжкі втрати в ході нападу, який нібито відбили вірменські сили в провінції Тавуш. Вона зазначила, що деякі солдати сусідньої країни «втрапили у пастку», не вдаючись у деталі, натомість вірменські солдати не постраждали.

Степанян стверджує, що сили Азербайджану атакували ту ж висотну позицію вірмен, яку неуспішно штурмувати вранці 16 липня.

Натомість в Азребайджані цю заяву заперечують.

«Не було нових атак, а тим паче загиблих, з нашого боку. Повідомлення Вірменії – це ще один випадок дезінформації», – заявив речник Міністерства оборони країни Ваґіф Дарґахлі.

Раніше протягом дня Дарґахлі заявляв, що ситуація на кордоні між Тавушем та азербайджанським Товузом на заході Азербайджану лишається «напруженою, проте стабільною».

Вірменія і Азербайджан ведуть бої на кордоні між країнами з 12 липня. За інформацією Баку, загинули 11 азербайджанських військових, зокрема генерал-майор Полад Хашимов. Вірменія заявила про чотирьох загиблих і десяти поранених зі свого боку. Бої проходять далеко від Нагорного Карабаху, в якому протистояння двох країн зазвичай найгостріше.