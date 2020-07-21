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21 липня 2020, Київ 12:00
Новини | Міжнародні

Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості

Вірменські військові везуть шини для укріплення своїх позицій поблизу села Мовсес, Нагірний Карабах, Азербайджан, 15 липня

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Ґутерріш «глибоко стурбований» зростанням напруги між Азербайджаном та Вірменією останніми днями. Про це 20 липня повідомив його прессекретар Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар з глибокою тривогою спостерігає за поточними подіями між Азербайджаном та Вірменією. Він закликає до максимальної стриманості, адже повноцінний конфлікт між цими двома країнами буде катастрофою», – заявив Дюжаррік під час щоденного брифінгу.

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Ще в березні на початку світової пандемії коронавірусу ООН закликала до припинення вогню в усіх регіонах світу, де тривають конфлікти.

Вірменія і Азербайджан ведуть бої на кордоні між країнами з 12 липня. За інформацією Баку, загинули 11 азербайджанських військових, зокрема генерал-майор Полад Хашимов. Вірменія заявила про чотирьох загиблих і десяти поранених зі свого боку. Бої проходять далеко від Нагорного Карабаху, в якому протистояння двох країн зазвичай найгостріше.

Бої на кордоні Вірменії та Азербайджану: руйнівні наслідки обстрілів (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Бої на кордоні Вірменії та Азербайджану: руйнівні наслідки обстрілів (фоторепортаж)

Нинішнє збройне протистояння розпочалося 12 липня

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