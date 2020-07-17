Азербайджан пригрозив ракетним ударом по вірменській АЕС

Міноборони Азербайджану пригрозило ракетним ударом по вірменській АЕС, повідомляє державне азербайджанське агентство АЗЕРТАДЖ. На таку можливість натякнув начальник прес-служби Міністерства оборони, полковник Вагіф Даргяхли.

«Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, що знаходяться на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю уразити Мецаморську АЕС, що може привести до великої катастрофи для Вірменії», – цитує полковника агентство.

Про можливість нанесення удару по АЕС Даргяхли заявив, коментуючи повідомлення про можливість нанесення Вірменією удару по греблі Мінгечевірского водосховища, що призвело б до затоплення великих територій.

Вірменська АЕС введена в експлуатацію в 1976 році. Станція забезпечує вироблення приблизно третини всієї електроенергії в країні, але з 1 липня вона зупинена на ремонт до 3 вересня.

Вірменія і Азербайджан ведуть бої на кордоні між країнами з 12 липня. За інформацією Баку, загинули 11 азербайджанських військових, зокрема генерал-майор Полад Хашимов. Вірменія заявила про чотирьох загиблих і десяти поранених зі свого боку. Бої проходять далеко від Нагорного Карабаху, в якому протистояння двох країн зазвичай найгостріше.