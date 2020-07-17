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17 липня 2020, Київ 23:59
Фотогалереї

Бої на кордоні Вірменії та Азербайджану: руйнівні наслідки обстрілів (фоторепортаж)

Вірменія і Азербайджан ведуть бої на кордоні між країнами з 12 липня. За інформацією Баку, загинули 11 азербайджанських військових, зокрема генерал-майор Полад Хашимов. Вірменія заявила про чотирьох загиблих і десять поранених зі свого боку. Бої проходять далеко від Нагірного Карабаху, в якому протистояння двох країн зазвичай відбувається найгостріше.

17 липня Міноборони Азербайджану пригрозило ракетним ударом по вірменській АЕС, про що повідомило державне азербайджанське агентство «АЗЕРТАДЖ». На таку можливість натякнув начальник пресслужби Міністерства оборони, полковник Вагіф Даргяхли.

«Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, які перебувають на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю уразити Мецаморську АЕС, що може привести до великої катастрофи для Вірменії», – цитує полковника агентство.

Попередня велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджан перебувають у стані війни з 1992 року. Наскільки серйозним є збройний конфлікт останніх днів? Про це читайте у публікації Радіо Свобода.

Жінка стоїть перед своїм пошкодженим будинком у північному регіоні Азербайджану Товуз. На фото від 16 липня руйнівні наслідки відновлених боїв на кордоні між вірменськими та азербайджанськими силами
1 Жінка стоїть перед своїм пошкодженим будинком у північному регіоні Азербайджану Товуз. На фото від 16 липня руйнівні наслідки відновлених боїв на кордоні між вірменськими та азербайджанськими силами
Прем&#39;єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час поховання майора Гаруша Амбарцумяна у столиці Вірменії, Єревані. Амбарцумян &ndash; один із щонайменше чотирьох вірменських військових, які загинули у прикордонних боях проти азербайджанських сил
2 Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час поховання майора Гаруша Амбарцумяна у столиці Вірменії, Єревані. Амбарцумян – один із щонайменше чотирьох вірменських військових, які загинули у прикордонних боях проти азербайджанських сил
Вірменського військового &ndash; майора Гаруша Амбарцумяна &ndash; урочисто проводжають в останню путь
3 Вірменського військового – майора Гаруша Амбарцумяна – урочисто проводжають в останню путь
Сапер у захисному спорядженні працює у селі Агдам (Азербайджан). 15 липня від обстрілів постраждали кілька сіл по обидва боки вірменсько-азербайджанського кордону
4 Сапер у захисному спорядженні працює у селі Агдам (Азербайджан). 15 липня від обстрілів постраждали кілька сіл по обидва боки вірменсько-азербайджанського кордону
В азербайджанському селі Дондар Гущу жінка оглядає пошкодження її будинку, заподіяні вірменським снарядом
5 В азербайджанському селі Дондар Гущу жінка оглядає пошкодження її будинку, заподіяні вірменським снарядом
Поліцейський біля воріт огородженого будинку в азербайджанському селі Агдам
6 Поліцейський біля воріт огородженого будинку в азербайджанському селі Агдам
Чоловік вказує на кратер у землі. Це наслідок обстрілів під час боїв 15 липня у вірменському селі Айгепар
7 Чоловік вказує на кратер у землі. Це наслідок обстрілів під час боїв 15 липня у вірменському селі Айгепар
Мешканець вірменського села Айгепар показує дірки у пошкоджених від обстрілів воротах його будинку
8 Мешканець вірменського села Айгепар показує дірки у пошкоджених від обстрілів воротах його будинку
Пошкоджений будинок у селі Айгепар, Вірменія
9 Пошкоджений будинок у селі Айгепар, Вірменія
Син і вдова азербайджанського полковника Ільгара Мірзаєва на його похованні у Баку. Мірзаєв був серед п&#39;яти азербайджанських військовослужбовців, які 14 липня загинули у боях на кордоні Азербайджану та Вірменії&nbsp;
10 Син і вдова азербайджанського полковника Ільгара Мірзаєва на його похованні у Баку. Мірзаєв був серед п'яти азербайджанських військовослужбовців, які 14 липня загинули у боях на кордоні Азербайджану та Вірменії 
Церемонія прощання з полковником Мірзаєвим та генерал-майором Поладом Гашимовим 15 липня, Баку, Азербайджан
11 Церемонія прощання з полковником Мірзаєвим та генерал-майором Поладом Гашимовим 15 липня, Баку, Азербайджан
Під час ходи вшанування пам&#39;яті загиблих військових люди несли величезний азербайджанський прапор над головами
12 Під час ходи вшанування пам'яті загиблих військових люди несли величезний азербайджанський прапор над головами
Мешканець вірменського села Айгепар показує пошкоджений від обстрілів дах свого будинку
13 Мешканець вірменського села Айгепар показує пошкоджений від обстрілів дах свого будинку
Жінка на своєму подвір&#39;ї показує сліди від обстрілу. Село Айгепар, Вірменія&nbsp;
14 Жінка на своєму подвір'ї показує сліди від обстрілу. Село Айгепар, Вірменія 
Вірменські військові везуть шини для укріплення своїх позицій поблизу села Мовсес, Нагірний Карабах, Азербайджан, 15 липня
15 Вірменські військові везуть шини для укріплення своїх позицій поблизу села Мовсес, Нагірний Карабах, Азербайджан, 15 липня
Чоловік показує осколки від артилерійських снарядів. Село Агдам, Азербайджан&nbsp;
16 Чоловік показує осколки від артилерійських снарядів. Село Агдам, Азербайджан 
На фото від 15 липня: пошкоджений будинок&nbsp;в азербайджанському селі Дондар Гущу із середини&nbsp;
17 На фото від 15 липня: пошкоджений будинок в азербайджанському селі Дондар Гущу із середини 
Хлопчик показує дірку у пошкоджених від обстрілів воротах його будинку. Село Агдам, Товузький район, Азербайджан, 15 липня
18 Хлопчик показує дірку у пошкоджених від обстрілів воротах його будинку. Село Агдам, Товузький район, Азербайджан, 15 липня
На фото: руйнівні наслідки від мінометних та артилерійських обстрілів під час боїв на вірменсько-азербайджанському кордоні. Село Айгепар, Вірменія&nbsp;
19 На фото: руйнівні наслідки від мінометних та артилерійських обстрілів під час боїв на вірменсько-азербайджанському кордоні. Село Айгепар, Вірменія 
Мешканка села Айгепар показує свій пошкоджений будинок
20 Мешканка села Айгепар показує свій пошкоджений будинок

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