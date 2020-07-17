Вірменія і Азербайджан ведуть бої на кордоні між країнами з 12 липня. За інформацією Баку, загинули 11 азербайджанських військових, зокрема генерал-майор Полад Хашимов. Вірменія заявила про чотирьох загиблих і десять поранених зі свого боку. Бої проходять далеко від Нагірного Карабаху, в якому протистояння двох країн зазвичай відбувається найгостріше.

17 липня Міноборони Азербайджану пригрозило ракетним ударом по вірменській АЕС, про що повідомило державне азербайджанське агентство «АЗЕРТАДЖ». На таку можливість натякнув начальник пресслужби Міністерства оборони, полковник Вагіф Даргяхли.

«Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, які перебувають на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю уразити Мецаморську АЕС, що може привести до великої катастрофи для Вірменії», – цитує полковника агентство.



Попередня велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджан перебувають у стані війни з 1992 року. Наскільки серйозним є збройний конфлікт останніх днів? Про це читайте у публікації Радіо Свобода.