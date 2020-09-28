Генсекретар ООН закликав Вірменію та Азербайджан «негайно припинити ворожі дії» в Нагорному Карабасі

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Ґутерріш закликав лідерів Вірменії та Азербайджану негайно зупинити ворожі дії в спірному регіоні Нагірний Карабах, через які вже загинули щонайменше 65 людей.

Голова ООН планує провести переговори з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном 28 вересня після розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим раніше цього ж дня, повідомляє речник Ґутерріша Стефан Дуджаррік.

За словами речника, Ґутерріш закликає обидві сторони продовжити перемови та погодитися на поновлення моніторингу ОБСЄ.

Тим часом очікується, що Рада безпеки ООН проведе термінові засідання 29 вересня, щоб обговорити ситуацію між двома країнами. Зустріч ініціювали Німеччина та Франція.

Читайте також: Вірменія просить ЄСПЛ вжити заходів до Азербайджану

Єреван вже звинуватив Туреччину у втручанні в конфлікт та «безпосередній присутності на місці», а також підтримці Баку зброєю.

Наразі відомо вже про щонайменше 58 загиблих вірменських військових та сімох цивільних азербайджанців. Баку не підтверджує дані Вірменії про кількість вбитих військових Азербайджану.

Бої між Вірменією й Азербайджаном через спірний регіон Нагірний Карабах тривають другий день поспіль на тлі закликів від світової спільноти зупинити насильство.

Обидві сторони звинуватили одна одну у використанні важкої артилерії, повідомляють про десятки загиблих, зокрема, цивільних жителів, і сотні поранених людей.

Парламент Азербайджану слідом за Вірменією запровадив воєнний стан на частині території країни. У деяких містах, в тому числі в Баку, запровадили комендантську годину.

ООН, США, Росія і Євросоюз закликали сторони конфлікту припинити зіткнення і повернутися за стіл переговорів.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.