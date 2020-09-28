Конфлікт між Вірменією й Азербайджаном: українців закликають не їхати до регіону

Посольства України у Вірменії й Азербайджані оприлюднили рекомендації для українців у зв’язку з загостренням конфлікту між двома країнами, в яких, зокрема, закликають утриматися від поїздок до регіону.

Рекомендації оприлюднені 28 вересня.

«У зв’язку із загостренням військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, посольство України у Вірменії рекомендує тимчасово утриматись від поїздок до Вірменії, а також закликає громадян України, які вже перебувають на території держави, зберігати пильність і бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону та «Нагірного Карабаху», – заявили у посольстві України у Вірменії.

«Громадянам України, які перебувають на території Азербайджанської Республіки, а також тим, хто планує здійснити візит до Азербайджану, рекомендується уважно відслідковувати безпекову ситуацію на території АР з метою уникнення небезпечних випадків, які загрожують життю та здоров’ю громадян, а також інформацію про авіасполучення між Україною та АР. У свою чергу, посольство закликає громадян України проявляти пильність та обережність під час дії воєнного стану введеного в Азербайджані у зв’язку із загостренням військово-політичної ситуації в країні», – наголосили у посольстві України в Азербайджані.

Крім того, диппредставництва інформують про правила поведінки в умовах воєнного стану і комендантської години. Зокрема, рекомендують:

завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);

знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи, у місцях частого відвідування (магазини, дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності намагатися якнайменше перебувати поза місцем проживання, роботи та у малознайомих місцях;

уникати місць скупчення людей;

при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно залишити цей район;

у разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття).

Бої між Вірменією й Азербайджаном через спірний регіон Нагірний Карабах тривають другий день поспіль на тлі закликів від світової спільноти зупинити насильство.

Обидві сторони звинуватили одна одну у використанні важкої артилерії, повідомляють про десятки загиблих, зокрема, цивільних жителів, і сотні поранених людей.

Парламент Азербайджану слідом за Вірменією запровадив воєнний стан на частині території країни. У деяких містах, в тому числі в Баку, запровадили комендантську годину.

ООН, США, Росія і Євросоюз закликали сторони конфлікту припинити зіткнення і повернутися за стіл переговорів.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.