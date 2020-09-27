Україна занепокоєна загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном – МЗС

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

«Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих», – йдеться в повідомленні, опублікованому 27 вересня у твітері.

Зранку 27 вересня Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабасі – міжнародно визнаній частині Азербайджану, яка контролюється вірменськими сепаратистами.

Уряд Вірменії 27 вересня ухвалив рішення про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації через активізацію бойових дій навколо Нагірного Карабаху.

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало опівдні 27 вересня заяву, в якій ідеться, що підрозділи азербайджанської армії ведуть бої на кількох напрямках за важливі висоти, окуповані вірменськими військами.

З обох сторін повідомляють про жертви, в тому числі і серед мирного населення.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.