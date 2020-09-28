Генсек ООН закликав до припинення боїв у Нагірному Карабасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабасі «негайно припинити бойові дії» і повернутися до переговорів. Про це повідомив у неділю його представник.

У заяві мовиться, що Гутерріш має намір провести телефонні розмови з лідерами Вірменії та Азербайджану, щоб закликати їх припинити вогонь.

Наступ азербайджанських військ в Нагірному Карабасі почався вранці в неділю. Азербайджанське командування назвало відкриття вогню його військовими «контрнаступом», заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Лідер Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у початку війни проти вірменського народу і наголосив, що Єреван є гарантом безпеки Нагірного Карабаху.

До негайного припинення вогню та деескалації конфлікту закликали Вірменію і Азербайджан у ЄС і в НАТО. Зробили це також країни-посередники з мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі (До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина; співголовами групи є Росія, Франція і США).

МЗС України також заявило про глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території. Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.