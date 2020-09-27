Обидві сторони конфлікту в Нагірному Карабасі заявляють про загибель мирних жителів

Азербайджан і представники самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки заявляють про жертви серед цивільного населення в результаті обстрілів 27 вересня. У повідомленні генпрокуратури Азербайджану йдеться про загибель 5 членів однієї сім’ї в результаті артобстрілу з боку вірменських військових. Раніше повідомлялося про 19 поранених жителів азербайджанських сіл.

Влада самопроголошеного Нагірного Карабаху стверджує, що в результаті обстрілів загинули двоє мирних жителів, поранені понад 30.

За твердженням вірменської сторони, понад 50 населених пунктів зазнали атак за допомогою азербайджанських безпілотників і артилерії. Вірменська сторона також повідомила про втрати серед бійців збройних формувань Нагірного Карабаху – 16 загиблих і близько сотні поранених. Вірменія стверджує, що і Азербайджан зазнав втрат. Азербайджанська сторона поки офіційно не повідомляла про втрати.

За даними азербайджанських військових, їм вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, висот, а також «перерізати» шосе, що сполучає Нагірний Карабах із Вірменією. Вірменська сторона це заперечує.

Наступ азербайджанських військ в Нагірному Карабасі почався вранці в неділю. Азербайджанське командування назвало відкриття вогню його військовими «контрнаступом», заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Лідер Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у початку війни проти вірменського народу і наголосив, що Єреван є гарантом безпеки Нагірного Карабаху.

До негайного припинення вогню та деескалації конфлікту закликали Вірменію і Азербайджан у ЄС і в НАТО. Зробили це також країни-посередники з мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі (До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина; співголовами групи є Росія, Франція і США).

МЗС України також заявило про глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території. Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.