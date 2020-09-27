Парламент Азербайджану вслід за Вірменією запровадив у країні військовий стан

Парламент Азербайджану на позачерговому засіданні в неділю ухвалив рішення ввести воєнний стан на частині території країни через різке загострення ситуації в Нагірному Карабасі, де поновилися бойові дії. У деяких містах, в тому числі в Баку, ввели комендантську годину.

Раніше сьогодні військовий стан було введено в Вірменії, а також у самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці, яка перебуває під контролем вірменських збройних формувань. У Вірменії, крім того, оголосили мобілізацію військовозобов’язаних.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його уряд розгляне питання визнання незалежності Нагірного Карабаху. Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Лідери Вірменії і Азербайджану Нікол Пашинян та Ільгам Алієв виступили із заявами у зв’язку з загостренням.

Алієв заявив, що нинішня операція азербайджанських сил повинна привести до «звільнення від окупації», Пашинян звинуватив Азербайджан у початку війни проти вірменського народу і наголосив, що Єреван є гарантом безпеки Нагорного Карабаху. Він також звернувся до міжнародного співтовариства із закликом вплинути на Туреччину, щоб вона не втручалася в конфлікт. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше звинуватив владу Вірменії в ескалації конфлікту, заявивши, що Анкара підтримує Азербайджан.

Азербайджанське командування назвало відкриття вогню його військовими «контрнаступом», заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Із фронту надходять суперечливі дані – обидві сторони заявляють про жертви, в тому числі і серед мирного населення.

Верховний комісар Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони до негайного припинення вогню та деескалації.

У НАТО також заявили, що глибоко стурбовані загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні нагірно-карабахського конфлікту.

«У цього конфлікту немає військового рішення. Сторони повинні відновити переговори щодо мирного врегулювання», – заявив Північноатлантичний альянс.

МЗС України також заявило про глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Країни-посередники закликають до завершення нинішніх боїв.

«Разом зі своїми партнерами по Мінській групі, Росією і США, Франція підтверджує свою прихильність до досягнення довгострокового і мирного врегулювання конфлікту на основі міжнародного права», – повідомило МЗС Франції.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.