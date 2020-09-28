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28 вересня 2020, Київ 15:50
Відео

Відео масштабних боїв у Нагірному Карабасі між азербайджанськими і вірменськими силами

Відео масштабних боїв у Нагірному Карабасі між азербайджанськими і вірменськими силами
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Відео масштабних боїв у Нагірному Карабасі між азербайджанськими і вірменськими силами

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Другий день тривають важкі бої між вірменськими та азербайджанськими військовими підрозділами на території Нагірного Карабаху. Сутички відбуваються на так званій лінії зіткнення. Міжнародна спільнота закликає до стриманості. Конфлікт у Нагірному Карабасі – найдовший за тривалістю конфлікт у Європі. Бої, що почалися 27 вересня, стали наймасштабнішими і найзапеклішими з моменту укладення перемир’я у 1994 році. (Відео Reuters, Міністерство оборони Азербайджану)

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