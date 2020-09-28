Нагірний Карабах: сторони конфлікту заявили, що бої не припиняються

Міністерство оборони Вірменії вранці 28 вересня заявило, що у Нагірному Карабасі вночі тривали бої і вранці відновилися.

Речниця відомства Шушан Степанян у фейсбуці зазначила, що «вранці противник відновив наступальні дії», застосувавши артилерію, бронетехніку і кулемети.

Водночас Міноборони Азербайджану заявило, що вірменські збройні сили обстріляли вранці місто Тертер. Пізніше оборонне відомство вказало, що азербайджанська армія «продовжує контрнаступ» і вже звільнила кілька висот навколо села Талиш, загалом заявивши про 7 «звільнених окупованих сіл» та кілька стратегічних висот.

З учорашнього дня є повідомлення про жертви з обох сторін, вказувалось про щонайменше 23-х загиблих солдатів та цивільних у перший день боїв. Але на сьогодні точних оновлених даних немає. Військові чиновники самопроголошеного Нагірного Карабаху заявляли напередодні, що 18 людей (16 бійців та двоє дітей) загинули та понад 100 осіб були поранені.

Наступ азербайджанських військ в Нагірному Карабасі почався вранці в неділю. Азербайджанське командування назвало відкриття вогню його військовими «контрнаступом», заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Лідер Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у початку війни проти вірменського народу і наголосив, що Єреван є гарантом безпеки Нагірного Карабаху.

До негайного припинення вогню та деескалації конфлікту закликали Вірменію і Азербайджан у ЄС, ООН та НАТО. Зробили це також країни-посередники з мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі (До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина; співголовами групи є Росія, Франція і США).

МЗС України також заявило про глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території. Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року.

Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.