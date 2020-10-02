Зеленський заперечив можливість надання військової допомоги України Азербайджанові чи Вірменії

Президент України Володимир Зеленський заперечив можливість надання Україною військової допомоги Азербайджанові чи Вірменії.

Україна закликає Вірменію й Азербайджан до діалогу і до деескалації ситуації в Нагірному Карабасі, і про надання військової допомоги з боку України якійсь зі сторін конфлікту не може бути й мови, заявив він журналістам у перебігу візиту в Чернівці.

За його словами, така позиція України як держави виважена і правильна.

Зеленський додав, що в останні роки Україна й Азербайджан налагодили тісні відносини як на економічному, так і на геополітичному рівнях. Тому, сказав він, Україна стояла й стоятиме на позиції підтримки цієї держави.

Водночас він наголосив: ухвалення рішень щодо надання чи ненадання військової, гуманітарної або будь-якої іншої допомоги іноземним державам – це компетенція виключно президента і верховного головнокомандувача, а не народних депутатів чи будь-кого іншого.

Зеленський вочевидь мав на увазі заяву народної депутатки, члена фракції партії «Слуга народу» Людмилу Марченко – 1 жовтня в ефірі телеканалу «Україна 24» вона заявила: «Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна, всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація».

Цю заяву вже критикували керівники МЗС і МВС України.

Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба так само нагадував, що кожен народний депутат «може висловити свою позицію чи думку з будь-якого питання, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду та президента України». Він закликав усіх «до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави». Міністр також нагадав, що в Україні є вірменська й азербайджанська діаспори, тому «вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков теж заявляв, що Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджансько-вірменському конфлікті жодній зі сторін. Водночас він, так само не називаючи імен, критикував «надто вже cхильних до фантазій депутатів».

Україна дотримується принципу підтримки територіальної цілісності Азербайджану в його міжнародно визнаних кордонах.

Давній конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах знову перейшов у режим повномасштабного збройного протистояння 27 вересня. І сам Нагірний Карабах, і ще кілька прилеглих до нього районів Азербайджану контролюють вірменські сили. Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною території Азербайджану, але населення там складають місцеві вірмени за національністю.

Баку не визнає самопроголошену «Нагірно-Карабахську республіку» за сторону конфлікту і називає цю територію окупованою Вірменією. Єреван теж формально не визнає цю «республіку», але фактично надає їй всіляку підтримку і нині по суті воює від її імені.