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05 жовтня 2020, Київ 11:19
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Війна в Нагірному Карабасі: Росія та Туреччина зійдуться за Південний Кавказ?

Війна в Нагірному Карабасі: Росія та Туреччина зійдуться за Південний Кавказ?
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Війна в Нагірному Карабасі: Росія та Туреччина зійдуться за Південний Кавказ?

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Конфлікт Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах в черговий раз перейшов в активну фазу. Застосування важкої зброї, літаків і безпілотників, загиблі і поранені з обох сторін. Чому війна, яка здавалася замороженою, розгорілася з новою силою? Чи зможе Росія використовувати конфлікт в своїх інтересах? Як ситуація в регіоні може вплинути на Україну?

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