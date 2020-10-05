Війна в Нагірному Карабасі: Росія та Туреччина зійдуться за Південний Кавказ?

Конфлікт Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах в черговий раз перейшов в активну фазу. Застосування важкої зброї, літаків і безпілотників, загиблі і поранені з обох сторін. Чому війна, яка здавалася замороженою, розгорілася з новою силою? Чи зможе Росія використовувати конфлікт в своїх інтересах? Як ситуація в регіоні може вплинути на Україну?