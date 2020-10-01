У Раді Європи закликали запобігти гуманітарній кризі в Нагірному Карабасі

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 1 жовтня опублікувала заяву щодо конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

«Кількість мирних жителів, загиблих у збройному конфлікті в Нагірному Карабасі, зростає. Мене засмучує смерть такої кількості жертв операції, включно з цивільними особами. Немає політичного обґрунтування страждань цих жінок, чоловіків та дітей. Я закликаю Європейський суд з прав людини вжити термінових заходів. За столом переговорів потрібно знайти мирне рішення, щоб запобігти серйозній гуманітарній кризі», – йдеться у заяві.

Генеральний секретар Ради Європи наголосила на підтримці роботи Мінської групи ОБСЄ.

29 вересня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо заяви Вірменії проти Азербайджану про припинення бойових дій. ЄСПЛ закликав як Азербайджан, так і Вірменію утримуватися від порушень, особливо військових операцій, які можуть порушити права цивільних осіб та загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

1 жовтня як вірменська, так і азербайджанська сторони повідомили про нові втрати серед цивільного населення внаслідок обстрілів.

Давній конфлікт навколо Нагірного Карабаху знову перейшов у режим повномасштабного збройного протистояння 27 вересня. Вірменські сили контролюють як сам Нагірний Карабах, так і кілька прилеглих до нього районів Азербайджану. Нагірний Карабах є міжнародно визнаною територією Азербайджану.