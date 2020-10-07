Азербайджан заявив про обстріл нафтопроводу, Вірменія заперечила

Офіс генерального прокурора Азербайджану заявив, що під час боїв між вірменськими й азербайджанськими силами довкола спірного регіону Нагірний Карабах був обстріляний нафтопровід. Це звинувачення відразу заперечила Вірменія.

Як заявили у прокуратурі Азербайджану, по частині нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, що проходить через район Євлаху, були запущені ракети.

За повідомленням, спроба пошкодити трубопровід, який є важливим компонентом енергетичної безпеки Європи, сталася ввечері 6 жовтня. Азербайджанській армії вдалося запобігти цій спробі, заявили в Офісі генпрокурора і додали, що при цьому загинув цивільний.

Міністерство оборони Вірменії відкинуло звинувачення.

«Повідомлення Азербайджану про спробу вірменських військ завдати удару по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан – це відверта брехня, – написала речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці у фейсбуці. – Ми неодноразово говорили, що не розглядаємо нафтогазову інфраструктуру як свою ціль».

Ситуація на лінії контакту сторін у Нагірному Карабасі і прилеглих районах Азербайджану різко загострилася 27 вересня. Азербайджанські війська перейшли в наступ, як стверджується, з метою повернути контроль над територіями, які були втрачені на початку 1990-х років. У Баку повідомили про взяття кількох населених пунктів. Обидві сторони повідомляють про жертви серед мирного населення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 5 жовтня закликав до припинення вогню в Нагірному Карабасі, заявивши, що у конфлікту «немає військового розв’язання». Столтенберґ відвідав у понеділок Туреччину, яка заявляє про підтримку Азербайджану в конфлікті і раніше критикувала заклики до перемир’я з боку Росії, США і Франції.