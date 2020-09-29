Туреччина і Азербайджан заперечують звинувачення Вірменії у збитті Анкарою її військового літака

Влада Вірменії 29 вересня заявила, що турецький винищувач F-16 збив її військовий літак Су-25 в повітряному просторі Вірменії під час виконання військового завдання, в результаті чого загинув пілот, повідомили агенції Reuters та AFP.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян у фейсбуці повідомила, що турецький винищувач був на вірменській території на висоті 8200 метрів і на відстані 60 кілометрів від кордону.

У Міністерстві оборони Азербайджану повідомлення про збитий літак заперечили.

«Це чергова дезінформація вірменської сторони», – сказав російській агенції «Інтерфакс» речник Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

В управлінні зв’язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини не підтвердили, що турецький винищувач збив вірменський літак.

«Вірменія повинна піти з територій, що перебувають під її окупацією, замість того щоб вдаватися до дешевих пропагандистських хитрощів», – сказав речник управління Фахреттін Алтун.

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу раніше у вівторок заявив, що Туреччина готова підтримати Азербайджан як «на полі бою», так і за столом переговорів.

Глава сепаратистського Нагірного Карабаху Араік Арутюнян до цього говорив про залучення Туреччини в конфлікт у Нагірному Карабасі і про те, що Азербайджан використовує «сучасну турецьку зброю, безпілотники і літаки». Він стверджував, що «літаки F-16 понад місяць перебувають на території Азербайджану» після спільних навчань двох країн.

27 вересня влада Вірменії звинуватила Азербайджан у наступі в невизнаній Нагірно-Карабахській республіці. В Азербайджані заявляють, що наступ став відповіддю на обстріл з вірменського боку.

Нині у Вірменії й Азербайджані оголошені воєнний стан і мобілізація. «Загальна мобілізація» також була оголошена і в самопроголошеній Нагірно-Карабахської республіки. Обидві сторони звинуватили одна одну у використанні важкої артилерії, повідомляють про десятки загиблих, зокрема, цивільних жителів, і сотні поранених людей.

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Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.