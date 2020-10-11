Азербайджан: жертвами обстрілу Гянджі стали 8 людей, Баку звинувачує Єреван

Унаслідок нічного обстрілу другого за населенням міста Азербайджану, Гянджі, загинули щонайменше вісім людей, ще 33 зазнали поранень. Про це 11 жовтня повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

«У ніч на 11 жовтня місто Гянджа, друге за величиною місто в Азербайджані, розташоване далеко за межами фронту, потрапило під ракетний обстріл збройних сил Вірменії. Внаслідок нападу загинуло сім мирних жителів (дані на момент публікації – ред.), ще 34 були поранені, серед них діти», – ідеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Вірменія заперечує повідомлення Азербайджану про удар вірменських підрозділів по місту Гянджа. Речниця міністра оборони Вірменії Шушан Степанян сказала агенції «Арменпрес», що заява Баку є брехнею. У Єревані також заявляють про обстріл азербайджанськими силами міста Степанакерт – столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Вночі проти 10 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Вірменія і Азербайджан за підсумками переговорів в Москві домовилися про тимчасове припинення вогню в зоні конфлікту в самопроголошеній республіці Нагірний Карабах. Згодом країни звинуватили одна одну в порушенні перемир’я, проте формально режим тиші триває.

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Нагірний Карабах, а також сім прилеглих районів Азербайджану до відновлення 27 вересня масштабних бойових дій контролювалися етнічними вірменами, які проголосили на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області «Республіку Арцах», яку не визнала жодна країна світу. Азербайджан не має влади приблизно над 20% своєї міжнародно визнаної території.

Конфлікт розпочався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992­–1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.