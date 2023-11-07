У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у низці областей

У Повітряних силах Збройних сил України попередили про ймовірність застосування військами РФ балістичного озброєння.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте в укриття», – звернулися військові.

Наразі повітряною тривогою охоплені східні регіони, а також Запорізька область – на півдні.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби війська РФ завдали 16 авіаційних ударів і 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.