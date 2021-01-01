Вучич відкрив сербську частину «Балканського потоку», який транспортуватиме газ із Росії

Президент Сербії Олександар Вучич урочисто відкрив сербську ділянку газопроводу «Балканський потік», який буде транспортувати російський газ.

Вучич оголосив про відкриття 403-кілометрової секції трубопроводу відкритою 1 січня в селі Господжінці поблизу Нового Саду. Подію транслювали місцеві телеканали.

Церемонія мала пройти 30 грудня, але її перенесли без будь-яких пояснень.

У церемонії також взяли участь посол Росії в Сербії, представники компанії «Сербіягаз» і російських газових і будівельних компаній.

Газогін «Балканський потік» є частиною більшого газпроводу «Турецький потік», який має транспортувати російський газ через Туреччину, Болгарію, Сербію й Угорщину до газового хабу Баумґартен біля Відня в Австрії.

Виступаючи перед журналістами 25 грудня, Вучич заявив, що уряд планує продовжити трубопровід у межах Сербії для постачання газу до міст Вранє та Валєво.

«Ми прокладемо газові лінії, щоб завести туди нові заводи й інвесторів, а також постачати газ населенню», – сказав він.

Як і проєкт газопроводу «Північний потік», що проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини, «Турецький потік» призначений для виключення України зі системи транспортування газу в Європу.

У липні 2020 року держсекретар США Майк Помпео назвав обидва проєкти «кремлівськими інструментами» для розширення європейської залежності від російських енергоносіїв і підриву ситуації України.