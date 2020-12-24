США у найближчі тижні планують запровадити санкції проти «Північного потоку-2» – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові санкції проти фірм, що мають відношення до спорудження газопроводу «Північний потік-2», і планує запровадити їх у найближчі тижні, повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на обізнаних осіб у Білому домі.

Спорудження газопроводу було призупинене рік тому на заключному етапі будівництва після того, як судно-трубоукладач Pioneering Spirit, що належить швейцарській фірмі Allseas, припинило роботи під загрозою американських санкцій.

Офіційно Росія має намір відновити роботи з використанням власних суден, однак, за американськими даними, вона також має намір скористатися спеціалізованим судном Oceanic 500, яке зараз перебуває на переоснащенні на Канарських островах.

Об’єктом санкцій можуть стати компанії, які переобладнують судно для його використання як трубоукладача. Як повідомляє Reuters, кілька європейських фірм були залучені до цих робіт, але вони не знали, де буде використовуватися це судно.

США наполягають, що спорудження «Північного потоку-2» загрожує енергетичній безпеці Європи, роблячи Росію головним постачальником енергоресурсів на континент.

Москва заявляє, що США намагаються домогтися переваг в Європі для своїх експортерів зрідженого природного газу. Американські законодавці – і демократи і республіканці – підтримують використання санкцій для запобігання завершенню будівництва газопроводу.

У недавно схваленому Конгресом законопроєкті про оборонні витрати передбачені заходи на розширення діапазону дій санкцій. Вони будуть спрямовані проти фірм й індивідів, що мають відношення до укладання труб, страхування обладнання та інших операцій, пов’язаних зі спорудженням газопроводу. Напередодні цей проєкт заветував президент Трамп.

«Північний потік-2» – газогін, який має сполучати Росію та Німеччину дном Балтійського моря. Його довжина становить 1200 кілометрів, а загальна вартість – 11 мільярдів доларів.



За деякими прогнозами, разом із іншими російськими транзитними газогонами (через Білорусь, Туреччину тощо) «Північний потік-2» дозволить перебрати на себе майже весь обсяг газу, який нині проходить Україною і приносить їй близько 3% від усього ВВП держави.



«Північний потік-2» планували добудувати до кінця 2019 року, проте його запуск неодноразово переносили через опір Данії та інших держав Балтійського басейну, через санкції США та технологічну неспроможність Росії добудувати об'єкт без участі західних держав.