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27 листопада 2019, Київ 00:27
Новини | Міжнародні

Землетрус на Балканах: загинули щонайменше 20 людей, сотні постраждалих

Сотні людей постраждали внаслідок землетрусу

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Внаслідок землетрусу в Албанії загинули щонайменше 20 людей. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на міністерство оборони.

За даними міністерства охорони здоров’я, постраждали не менше, ніж 600 людей, їм надано допомогу. Дев’ятьох госпіталізували з травмами, небезпечними для життя.

Рятувальні операції після сильного землетрусу в Албанії – відео
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Рятувальні операції після сильного землетрусу в Албанії – відео

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Землетрус магнітудою 6,4 стався приблизно в 30 кілометрах від столиці країни Тирани. Зруйновано будівлі, найсильніше постраждали Тирана і друге за величиною місто країни Дуррес. Рятувальні операції тривають.

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