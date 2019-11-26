Землетрус на Балканах: загинули щонайменше 20 людей, сотні постраждалих

Внаслідок землетрусу в Албанії загинули щонайменше 20 людей. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на міністерство оборони.

За даними міністерства охорони здоров’я, постраждали не менше, ніж 600 людей, їм надано допомогу. Дев’ятьох госпіталізували з травмами, небезпечними для життя.

Землетрус магнітудою 6,4 стався приблизно в 30 кілометрах від столиці країни Тирани. Зруйновано будівлі, найсильніше постраждали Тирана і друге за величиною місто країни Дуррес. Рятувальні операції тривають.