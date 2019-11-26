Землетрус в Албанії: щонайменше 13 людей загинули, 600 поранені

Щонайменше 13 людей загинули в Албанії внаслідок землетрусу, що стався на Західних Балканах. За даними міністра охорони здоров’я Огерта Манастірліу, ще близько 600 людей постраждали в прибережному місті Дуррес, у Тірані і Тумане.

За даними геологічної служби США, епіцентр поштовхів магнітудою 6,4 був за 30 кілометрів на північний захід від столиці Албанії, Тірани, на глибині 20 кілометрів.

Після ранкового землетрусу, який відчувався по всьому узбережжі Албанії на Адріатичному й Іонічному морі, сталися повторні поштовхи, магнітуда яких становила 5,1 і 5,4.

Через кілька годин Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомив про поштовхи магнітудою 5,4 у Боснії й Герцеговині. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

Президент Албанії Ілір Мета, перебуваючи в місті Тумане, що за 36 кілометрів на північ від Тірани, заявив, що «ситуація – дуже драматична».

«Ми вживаємо всіх зусиль для того, щоб витягти людей з-під руїн», – сказав Мета.

У Тумане щонаменше три багатоквартирні будинки і розподільна станція електропостачання були пошкоджені через землетрус.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама повідомив, що сусідні країни, ЄС і США запропонували допомогу.

За словами очевидців, у Тірані люди втікали зі своїх квартир, дехто з дітьми на руках. У деяких районах столиці Албанії немає світла.

У вересні землетрус пошкодив сотні будівель в Албанії, яка розташована на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів і яка регулярно відчуває сейсмічну активність.