МЗС звернулося до українців через землетрус в Албанії

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації для українських громадян, які могли опинитися в районі сильного землетрусу в Албанії.

«Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685», – написав у твітері 26 листопада заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Щонайменше чотири людини загинули, ще 150 отримали травми унаслідок сильного землетрусу в Албанії в ніч на 26 листопада.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 6,4 бала. Осередок поштовхів зафіксований у 30 кілометрах на північний захід від столиці Тірани на глибині 20 кілометрів.

Землетрус супроводжувався низкою афтершоків. Згідно з даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда одного з них сягала 5,3 бала.