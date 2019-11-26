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26 листопада 2019, Київ 12:21
Новини | Політика

Землетрус в Албанії: кількість постраждалих зросла до 300

У ніч на 26 листопада в Албанії стався землетрус магнітудою 6,4

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Кількість травмованих унаслідок землетрусу в Албанії зросла до 300.

Їм надають допомогу в прибережних містах Дуррес, Тирана й Туман.

Наразі відомо про шістьох загиблих. Тіла трьох людей дістали із руїн будівлі в Дурресі, інших двох знайшли в Тумані, ще одна людина померла після того, як вистрибнула зі свого будинку, щоб врятуватися від поштовхів.

У ніч на 26 листопада в Албанії стався землетрус магнітудою 6,4. Після цього відбулося кілька афтершоків. Унаслідок підземних поштовхів зруйнована низка будівель.

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