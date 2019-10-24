У Бангладеш 16 людей засудили до смертної кари за спалення 19-річної дівчини

У Бангладеш 16 людей засудили до смертної кари за вбивство 19-річної дівчини, яку спалили у релігійній школі близько півроку тому.

Справу розглядав спеціальний трибунал, який займається злочинами, пов’язаних з репресіями проти жінок та дітей.

Серед засуджених – директор медресе, на якого Нусрат Джахан в березні скаржилася через сексуальні домагання. Після арешту, за даними слідчих, директора навідали знайомі, яким він доручив вбити дівчину, в разі якщо вона відмовиться відкликати свідчення.

Нусрат Джахан померла в лікарні 10 квітня, через п’ять днів після того, як на неї напали в школі. Однокласники повели дівчину на дах будівлі і просили її відкликати заяву проти директора, а коли вона відмовилася – облили її бензином і підпалили.

За даними поліції, обвинувачені визнали провину.

Напад і загибель дівчини викликала широкий розголос у Бангладеш. У країні відбулися масові акції, учасники яких вимагали покарати винних у трагедії і засуджували сексуальне насильство і переслідування.