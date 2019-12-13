ДБР: колишньому в.о. голови «Банку Михайлівський» оголосили підозру

Колишньому виконувачу обов’язків «Банку Михайлівський» оголосили підозру, повідомила перша заступниця голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко у Facebook.

«За попередньою версією слідства, топменеджер зловживав своїм службовим становищем і безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму понад 870,1 мільйона гривень. Тобто у формі кредитів він просто вивів гроші з фінустанови, завдавши чималих збитків державі, а саме – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», – заявила Варченко.

Імені підозрюваного заступниця директора ДБР не назвала.

НБУ відніс банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних 23 травня 2016 року, а 12 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Рішення про виведення банку з ринку НБУ схвалив в зв’язку з великою кількістю операцій переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов’язаної з банком, на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.