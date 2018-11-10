Адміністрація Порошенка та його банк відреагували на розслідування «Схем»

Адміністрація президента та «Міжнародний інвестиційний банк», контрольний пакет акцій якого належить Петру Порошенку, прокоментували розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Своода та UA:Перший) «Великий куш» про те, як з банку сина Януковича вивели майже 2 мільярди гривень через банк нинішнього президента Порошенка, на чому той отримав до 20 мільйонів гривень «комісійних».

«Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка заявив, що відповідно до законодавства він не міг відмовити у відкритті рахунків фізособам-фігурантам розслідування «Схем» та «не мав права перешкоджати клієнтам в подальшому розпоряджатися власними коштами, які визнані судом, як законно набуті».

Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті банку.

Утім, ця заява «МІБ» не спростовує факти, наведені в розслідуванні «Схем»: що на виведенні близько 2 мільярдів гривень з банку Олександра Януковича через банк Порошенка його фінустанова заробила близько 20 мільйонів гривень «комісійних».

Також на розслідування «Схем» відреагували в прес-службі Адміністрації президента. Але там не прокоментували питання щодо отриманих «комісійних» і дії правоохоронців і суду, які дозволили вивести з банку сина Януковича близько 2 мільярдів гривень.

У коментарі «Українській правді» прес-служба АП зазначила, що завдяки зусиллям Генпрокуратури до бюджету повернули 44 мільярди гривень, привласнених фірмами, пов’язаними з Януковичем і його оточенням, на основі ухваленого Радою закону, під яким стоїть підпис президента – і це нібито демонструє його «очевидну політичну волю в цьому питанні».

«Схеми» в розслідуванні «Великий куш» показали, як майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича «ВБР», були виведені готівкою через «Міжнародний інвестиційний банк» Петра Порошенка – попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу «МІБ». На чому фінустанова Порошенка отримала близько 20 мільйонів гривень «комісійних».

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