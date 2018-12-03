Запровадження воєнного стану не вплинуло на роботу банківської системи – НБУ

Запровадження воєнного стану в низці українських областей не вплинуло на роботу банківської системи, заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час брифінгу.

«На сьогодні загалом стан стабільний. Запровадження воєнного стану не вплинуло на роботу банківської системи», – сказала Рожкова.

За її словами, НБУ не бачить відпливу коштів клієнтів із банківської системи.

«Обсяг строкових депозитів по банківській системі взагалі не змінився. Є коливання залишків за поточними рахунками, але для них характерні такі коливання, і вони не пов'язані із запровадженням воєнного стану», – зазначила Рожкова.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.