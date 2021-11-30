Барбадос вийшов з-під влади британської монархії

Барбадос офіційно вийшов з-під влади британської монархії та офіційно став парламентською республікою. Першим президентом карибської острівної держави стала Сандра Мейсон. На посаду глави держави її обрали наприкінці жовтня. До виборів Мейсон обіймала посаду генерал-губернатора Барбадосу.

На церемонії інавгурації у столиці острова Бриджтауні особисто був присутній принц Чарльз. Він передав Барбадосу побажання миру та процвітання від королеви Великобританії Єлизавети II.

Влада Барбадосу під час інавгурації Мейсон також оголосила національного героя держави. Ним стала співачка Ріанна, яка народилася на острові. У 2018 році Ріанні присвоїли ранг надзвичайного та повноважного посла держави.

На Барбадосі мешкає близько 300 тисяч людей. З XVII століття держава була під владою британської монархії. В 1966 році Барбадос отримав незалежність від Великої Британії, але залишався членом Британської співдружності націй. Офіційно главою Барбадосу залишалася королева Єлизавета ІІ. Вона призначала своїм представником генерал-губернатора. У 2020 році влада карибського острова вирішила повністю відмовитися від підпорядкування британській монархії.