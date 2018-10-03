Комітет зі свободи слова вимагає дати оцінку поведінці Барни з журналістами – Червакова

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики звернувся до регламентного комітету з вимогою дати оцінку поведінці народного депутата Олега Барни. Про це заявила перший заступник голови комітету зі свободи слова, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ольга Червакова.

Також, за словами парламентарки, голова комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар вибачилася перед журналістами за «поведінку свого колеги по парламенту».

Напередодні 3 жовтня набуло поширення відео, на якому журналіст звертається до народного депутата від БПП Олега Барни з питанням щодо «кнопкодавства» – голосування за іншого депутата. На це Барна відповів нецензурною лайкою.

Сам Барна пізніше в коментарі ЗМІ вибачився перед виборцями за нетактовність і попросив «справжніх, істинних журналістів» не сприймати його слова на власний рахунок. Він додав, що не захотів давати коментар журналісту каналу «1+1», який належить олігархові Ігорю Коломойському.

«Сквернословити – не такий гріх, як оббріхувати й обкрадати», – аргументував народний депутат.