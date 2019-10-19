У Барселоні після маршу сталися сутички, постраждали понад 60 людей

У столиці іспанського автономного регіону Каталонія Барселоні ввечері 18 жовтня десятки людей постраждали у сутичках радикальних прихильників незалежності Каталонії із поліцією. Сутички в центрі міста почалися після завершення масового маршу на підтримку засуджених цього тижня до різних термінів каталонських політиків, причетним до організації в 2017 році референдуму про незалежність регіону.

За даними поліції, в марші взяли участь понад пів мільйона людей, загалом у Каталонії мешкає понад 7 мільйонів.

Ця акція протесту стала найбільшою з початку тижня. Молоді люди в масках будували барикади, підпалювали сміттєві баки, кидали в поліцейських каміння і пляшки. Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. Постраждали понад 60 людей, десятки демонстрантів були затримані.

Всього з понеділка, коли почалися протести, постраждали понад 200 поліцейських, заарештовані більш ніж 100 учасників протестів.

14 жовтня 12 каталонських політиків, які домагаються незалежності для Каталонії, були засуджені до різних термінів іспанським судом, 9 з них отримали тюремние терміни терміни від від 9 до 13 років. Через рішення суду в Каталонії спалахнули акції протесту.