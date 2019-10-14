В Іспанії каталонських лідерів засудили до тюремного ув’язнення

Верховний суд Іспанії у понеділок, 14 жовтня, оголосив вироки 12 політикам з Каталонії через їх роль в організації референдуму про незалежність регіону в жовтні 2017 року.

Дев’ять політиків були визнані винними в підбурюванні до заколоту і отримали тюремні терміни – від 9 до 13 років позбавлення волі. Ще три людини були визнані винними в непокорі владі і засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Найсерйозніше звинувачення – у заколоті – суд зняв.

Найсуворіший вирок – 13 років в’язниці – винесли колишньому заступнику голови каталонської регіональної адміністрації Оріолю Жункерасу.

Колишній глава каталонської адміністрації Карлес Пучдемон, який знаходиться в еміграції, і нинішній керівник парламенту регіону Рожер Торре засудили вирок, назвавши його атакою на демократію і на права громадян.

Референдум про незалежність відбувся у Каталонії всупереч забороні іспанської влади. Мадрид не визнав його результати, а після того, як каталонський парламент спробував їх затвердити, іспанська влада розпустила автономну адміністрацію Каталонії і ввела там пряме управління. Референдум і наступні події супроводжувалися масовими акціями і сутичками з поліцією, проте до збройного протистояння справа не дійшла. Після дострокових виборів автономні права Каталонії відновили.