У Барселоні мітингували десятки тисяч прихильників незалежності

Десятки тисяч людей, які виступають за незалежність іспанського регіону Каталонії, 16 лютого вийшли на вулиці Барселони.

Вони вигукували «Свобода», «Незалежність» і тримали в руках портрети ув’язнених сепаратистських лідерів. Крім того, мітингувальники несли плакат із написом «Самовизначення – не злочин».

За даними поліції, в акції взяли участь близько 200 тисяч людей; організатори заявили про 500 тисяч учасників.

12 лютого в Мадриді почався суд у справі 12 каталонських сепаратистських лідерів через невизнаний Мадридом референдум про незалежність Каталонії від Іспанії 2017 року. Справу розглядає Верховний суд Іспанії.

Підсудним, серед яких колишні міністри, екс-спікер парламенту Каталонії та лідери організацій, що виступали за незалежність регіону, висунули звинувачення, зокрема в заколоті, закликах до заколоту і нецільовому використанні державних коштів. Всі підсудні обвинувачення відкидають.

Референдум, на якому більшість тих, хто взяв участь, висловилися за незалежність, відбувся в Каталонії 1 жовтня 2017 року. Пізніше парламент у Барселоні проголосував за проголошення незалежності автономного регіону.

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Проте на референдумі була низька явка, і Конституційний суд Іспанії визнав його незаконним.

Центральна влада в Мадриді запровадила своє правління в регіоні, а кілька каталонських лідерів залишили країну або були затримані.

У червні цього року у Каталонії склав присягу новий регіональний уряд на чолі з Кімом Торрою, соратником колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, при якому в регіоні відбувся невизнаний Мадридом референдум про незалежність.