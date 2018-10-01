В Каталонії в річницю невизнаного референдуму про незалежність активісти блокують вулиці

В Каталонії 1 жовтня, в річницю проведення невизнаного міжнародною спільнотою референдуму про незалежність регіону від Іспанії, проводять масові акції, повідомляє видання El Pais.

Близько 7:00 за місцевим часом активісти каталонської організації Комітет на захист республіки (CDR) стали блокувати основні дороги, а також площу Каталонії в Барселоні.

Уточнюється, що окрім вулиць безпосередньо в столиці Каталонії, заблоковані також кілька міжміських трас.

Частина протестувальників заблокувала будівлю Банку Іспанії, вимагаючи економічної незалежності регіону. На дверях установи вони наклеїли таблички з написом: «Створення республіки, вибачте за незручності».

Президент Каталонії Кім Торра взяв участь у меморіальних заходах у місті Жирона, де рік тому поліція застосувала силу проти прихильників незалежності регіону. Дії членів CDR він назвав «доброю справою», повідомляє агентство EFE.

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Референдум про незалежність Каталонеії відбувся 1 жовтня 2017 року. Влада Іспанії визнала його незаконним, а у відповідь на декларацію про незалежність, яку ухвалив парламент Каталонії, запровадили в автономії пряме правління.

У червні цього року у Каталонії склав присягу новий регіональний уряд на чолі з Кімом Торрою, соратником колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, при якому в регіоні відбувся невизнаний Мадридом референдум про незалежність.

Таким чином, завершився період прямого правління Мадрида на території автономії.