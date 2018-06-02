У Каталонії новий уряд склав присягу і закликав Мадрид до переговорів

В іспанському регіоні Каталонії 2 червня склав присягу новий регіональний уряд на чолі з Кімом Торрою, соратником колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, при якому в регіоні відбувся невизнаний Мадридом референдум про незалежність.

Таким чином, завершився період прямого правління Мадрида на території автономії. Пряме правління було запроваджене минулого року після того, як більшість депутатів каталонського парламенту схвалили декларацію про незалежність Каталонії. На нових виборах до регіонального парламенту, однак, знову перемогли сепаратисти.

Після вступу на посаду Торра закликав нового прем’єра Іспанії Педро Санчеса до переговорів.

«Прем’єре Педро Санчес, давайте поговоримо, обговоримо це питання, давайте ризикнемо, ви і ми», – сказав Торра.

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Лідер соціалістів Санчес склав присягу в Мадриді також 2 червня – після того, як напередодні парламент проголосував за вотум недовіри уряду консерватора Маріано Рахоя.

Іспанські соціалісти виступають за єдність країни. Санчес, однак, на відміну від свого попередника, заявляв, що готовий до переговорів з каталонськими сепаратистами. Низка регіональних партій, у тому числі і каталонських, підтримали Санчеса в парламенті під час голосування про недовіру кабінетові Рахоя.

Педро Санчес і його лівоцентристська Іспанська соціалістична робітнича партія є твердими прихильниками Європейського союзу і спільної валюти євро.