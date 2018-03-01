Карлес Пучдемон відмовився від претензій на посаду голови Каталонії

Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився знову очолити регіон. Про це він заявив у відеозверненні з Брюсселя. Пучдемон натомість закликав підтримати Йорді Санчеса – прихильника незалежності Каталонії, який перебуває наразі під вартою за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

На дострокових парламентських виборах 21 грудня минулого року перемогу здобули прихильники незалежності регіону на чолі з Карлесом Пучдемоном, який переховується в Бельгії, бо в Іспанії йому загрожує арешт.

Згідно із законодавством, перед початком першого раунду голосування кандидат на посаду голови Каталонії повинен з’явитися в парламент, щоб представити свою програму і взяти участь у дебатах. Дистанційної присутності за допомогою відеозв’язку регламент не передбачає.

Пучдемон заявив про намір у вигнанні відновити свої повноваження як керівника Каталонії. Мадрид наполягає, що керувати Каталонією з-за кордону буде «незаконно».

Дострокові вибори в парламент Каталонії призначили після того, як регіон оголосив про незалежність за підсумками місцевого референдуму в жовтні минулого року. Мадрид назвав голосування незаконним і ввів в Каталонії пряме правління.