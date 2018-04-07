Екс-голова Каталонії закликає до діалогу, щоб знизити політичну напругу в Іспанії

Колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон закликав іспанську владу розпочати переговори про відокремлення регіону, щоб знизити політичну напругу в Іспанії.

Пучдемон, якого 6 звільнили з німецької тюрми під заставу, заявив у Берліні, що сторонам необхідно почати «переговори, засновані на взаємоповазі».

Водночас він сподівається, що суд в Німеччини не ухвалить рішення про його екстрадицію до Мадриду.

6 квітня за Пучдемона внесли заставу в 75 тисяч євро. Посадовця відпустили на час розгляду запиту Іспанії про його екстрадицію.

Перед цим суд в Німеччині постановив, що Пучдемон не може бути екстрадований до Іспанії за основним звинуваченням – в організації заколоту. Іспанська влада також звинувачує Пучдемона в розкраданні державних коштів – питання про екстрадицію політика у цій справі суд розгляне пізніше.

У жовтні 2017 року відбувся референдум про незалежність Каталонії. Влада Іспанії визнала його незаконним, а у відповідь на декларацію про незалежність, яку ухвалив парламент Каталонії, запровадили в автономії пряме правління. Мадрид звинуватив Пучдемона і його прихильників в заколоті. Вони залишили регіон, побоюючись переслідувань з боку іспанської влади. В Іспанії їм загрожують багаторічні тюремні терміни.

25 березня Пучдемона затримали в Німеччині після перетину кордону з Данією. У листопаді минулого року Верховний суд Іспанії оголосив його в міжнародний розшук. У Каталонії відбулися масові протести проти затримання Пучдемона.