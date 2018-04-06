Екс-лідер Каталонії має вийти з німецької в’язниці після звільнення під заставу

Колишній голова іспанського регіону Каталонії Карлес Пучдемон 6 квітня має вийти із в’язниці в німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн після того, як напередодні суд вирішив відпустити його під заставу на час розгляду запиту про його екстрадицію.

Сума застави, під яку звільнили політика, склала 75 тисяч євро. Крім того, Пучдемон має щотижня з’являтися до місцевої поліції. Йому також заборонено залишати країну.

Іспанія звинувачує 55-річного Пучдемона у заколоті і нецільовому використанні коштів під час організації непогодженого Іспанією референдуму про незалежність Каталонії.

Минулого місяця його затримали при в’їзді до Німеччини за виданим Іспанією ордером.

Німецький суд відмовив у його екстрадиції на підставі обвинувачень у заколоті, але заявив, що видача його Іспанії можлива у справі про використання коштів.

Речниця іспанського уряду раніше заявила, що Іспанія поважає рішення суду Німеччини.

Пучдемон втік з Іспанії в Бельгію п’ять місяців тому після того, як іспанський прем’єр Маріано Рахой розпустив його адміністрацію.