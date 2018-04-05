Суд у Німеччині відпустив колишнього голову Каталонії під заставу

Суд у Німеччині відпустив колишнього голову іспанського регіону Каталонії Карлеса Пучдемона під заставу на час розгляду запиту про його екстрадицію. Сума застави, під яку звільнили політика, склала 75 тисяч євро.

Суд вирішив, що екстрадиція Пучдемона до Іспанії можлива за звинуваченнями в корупційних діях, але не за більш серйозним звинуваченням у заколоті.

У жовтні 2017 року Каталонії відбувся референдум про незалежність регіону. Влада Іспанії визнала його незаконним і запровадила в автономії пряме правління. Мадрид звинуватив колишнього голову Каталонії Карлеса Пучдемона і його прихильників в заколоті. Вони залишили регіон, побоюючись переслідувань з боку іспанської влади. В Іспанії їм загрожують багаторічні тюремні терміни.

25 березня Пучдемона затримали в Німеччині, після перетину кордону з Данією. У листопаді минулого року Верховний суд Іспанії оголосив його в міжнародний розшук. У Каталонії відбулися масові протести проти затримання Пучдемона.